Житель Псковской области отдал мошеннику 90 тысяч рублей за стройматериалы

СЕГОДНЯ 15:00 2019-06-21T15:00:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Великих Лук отдал мошеннику 90 тысяч рублей за стройматериалы. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на одном из сайтов в сети Интернет потерпевший увидел объявление о продаже бетонных строительных плит.

Житель Великих Лук связался с продавцом 14 июня и выяснил, что фирма-продавец зарегистрирована в Краснодаре. Злоумышленник указал 42-летнему мужчине адрес для перевода денег. Чтобы подтвердить свою личность, мошенник даже переслал свои паспортные данные.

Великолучанин перевёл незнакомцу деньги. Однако после этого продавец перестал выходить с ним нам контакт. Потерпевший обратился в полицию. В настоящее время проводится расследование.

В связи с участившимися случаями мошенничества полиция просит проявлять бдительность во время покупок в Интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU