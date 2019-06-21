В Псковском районе с острова Залита вывезли 70 кубометров мусора
Шесть часов понадобилось для вывоза 70 кубометров мусора с острова Залита в Псковском районе. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в Псковском агентстве информации, такой информацией поделился директор компании "Экопром", которая является региональным оператором по обращению с ТКО, Сергей Пайст.
Жители острова складируют мусор на специально отведенных площадках временного накопления. Место выбрали сами местные жители по договоренности с администрацией муниципалитета.
Для вывоза ТКО компания привлекла два мусоровоза и шесть сотрудников. Шесть часов пролетели незаметно, поскольку работы было предостаточно. По ее окончанию, Сергей Пайст поведал о планах совершить следующий выезд через месяц..
Если взять прошлый месяц, 20 мая компания «Экопром» вывезла с острова Залита порядка 50 м³ мусора.
ИСТОЧНИК KP.RU