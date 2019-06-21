2019-06-21T16:40:43+03:00
Общество

В Псковском районе с острова Залита вывезли 70 кубометров мусора

Компании "Экопром" пришлось вывозить его шесть часов
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Шесть часов понадобилось для вывозамусора с острова Залита. Фото: ПАИШесть часов понадобилось для вывозамусора с острова Залита. Фото: ПАИ
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Шесть часов понадобилось для вывоза 70 кубометров мусора с острова Залита в Псковском районе. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в Псковском агентстве информации, такой информацией поделился директор компании "Экопром", которая является региональным оператором по обращению с ТКО, Сергей Пайст.

Жители острова складируют мусор на специально отведенных площадках временного накопления. Место выбрали сами местные жители по договоренности с администрацией муниципалитета.

Для вывоза ТКО компания привлекла два мусоровоза и шесть сотрудников. Шесть часов пролетели незаметно, поскольку работы было предостаточно. По ее окончанию, Сергей Пайст поведал о планах совершить следующий выезд через месяц..

Если взять прошлый месяц, 20 мая компания «Экопром» вывезла с острова Залита порядка 50 м³ мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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