2019-06-21T17:17:53+03:00
Звезды

Во время Ганзейских дней в Пскове пройдут водно-моторные состязания

В рамках гонки организуют четыре заезда спортивных лодок
Анна БЫСТОВА
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В водно-моторных состязаниях в дни Ганзы примут участие 50 пилотовВ водно-моторных состязаниях в дни Ганзы примут участие 50 пилотовФото: Дарья ХВАТКОВА
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В Пскове в рамках празднования 39–ых Международных Ганзейских дней Нового времени пройдут водно-моторные состязания. Как рассказал «Комсомольской правде-Псков» организатор мероприятия Михаил Козлов, мероприятие состоится на реке Великой 29 июня в полдень.

Ожидается, что в гонке быстроходных спортивных лодок примут участие около 50 пилотов из Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России. Около 12 быстроходных судов выйдут на старт между мостом 50-летия Октября и Ольгинским мостом. В рамках состязания пройдут 4 заезда, каждый из которых будет длиться 30 минут. Пилоты скоростных судов будут меняться.

Победителей гонки выявят судьи международного уровня. Награждение пройдет в 17:00 на Мирожском пляже.

Напомним, с полной программой 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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