Псковская область получит 176 миллионов рублей на модернизацию системы водоотведения
В бюджет Псковской области поступит порядка 176 миллионов рублей на модернизацию системы водоотведения. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства уже рассмотрел заявку региона на выделение денежных средств.
Предполагается, что проект по модернизации системы водоотведения реализуют в течение 2019-2021 годов. За это время в Псковской области реконструируют канализационный коллектор, а также установят новое оборудование на трёх канализационных станциях мощностью 74 тысячи кубометров.
КОНКРЕТНО
На модернизацию коммунальной инфраструктуры областные власти планируют потратить около 1 миллиарда рублей. Реализация проектов в сфере ЖКХ позволит не только снизить количество аварий, но и поможет уменьшить потребление энергии благодаря использованию современного оборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU