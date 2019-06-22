2019-06-22T09:13:45+03:00
Общество

Псковская область получит 176 миллионов рублей на модернизацию системы водоотведения

В рамках проекта реконструируют систему канализации в регионе
Анна БЫСТРОВА
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Модернизация коммунальный инфраструктуры позволит снизить количество аварийМодернизация коммунальный инфраструктуры позволит снизить количество аварийФото: Андрей СТЕПАНОВ
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В бюджет Псковской области поступит порядка 176 миллионов рублей на модернизацию системы водоотведения. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства уже рассмотрел заявку региона на выделение денежных средств.

Предполагается, что проект по модернизации системы водоотведения реализуют в течение 2019-2021 годов. За это время в Псковской области реконструируют канализационный коллектор, а также установят новое оборудование на трёх канализационных станциях мощностью 74 тысячи кубометров.

КОНКРЕТНО

На модернизацию коммунальной инфраструктуры областные власти планируют потратить около 1 миллиарда рублей. Реализация проектов в сфере ЖКХ позволит не только снизить количество аварий, но и поможет уменьшить потребление энергии благодаря использованию современного оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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