2019-06-22T09:50:04+03:00
Общество

Юные псковичи отправились на подлодку в Мурманск

Для них проведут экскурсию по атомоходу «Псков»
Анна БЫСТРОВА
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Воспитанники военно-патриотического клуба Пскова посетят атомоход в МурманскеВоспитанники военно-патриотического клуба Пскова посетят атомоход в МурманскеФото: Алексей ФОКИН
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«Юные моряки-подводники» из Пскова отправились на подлодку в Мурманск. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на центр «Патриот», на севере участники военно-патриотического клуба региона посетят подшефную атомную подводную лодку «Псков».

В поездку 22 июня отправились 16 воспитанники клуба, которые отличились как во время учёбы, так и во внешкольных делах. Подобное мероприятие проходит уже в 7 раз при содействии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В прошлый раз юные псковичи посещали центр подготовки моряков-подводников в Санкт-Петербурге.

Во время поездки юным морякам-подводникам покажут достопримечательности Мурманска и проведут экскурсию по подводной лодке.

КОНКРЕТНО

Атомная подводная лодка «Псков» числится в рядах Северного флота с 1994 года. Шефство Пскова над атомоходом длится уже больше 23 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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