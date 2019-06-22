Юные псковичи отправились на подлодку в Мурманск

СЕГОДНЯ 09:50 2019-06-22T09:50:04+03:00

Для них проведут экскурсию по атомоходу «Псков»

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«Юные моряки-подводники» из Пскова отправились на подлодку в Мурманск. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на центр «Патриот», на севере участники военно-патриотического клуба региона посетят подшефную атомную подводную лодку «Псков».

В поездку 22 июня отправились 16 воспитанники клуба, которые отличились как во время учёбы, так и во внешкольных делах. Подобное мероприятие проходит уже в 7 раз при содействии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В прошлый раз юные псковичи посещали центр подготовки моряков-подводников в Санкт-Петербурге.

Во время поездки юным морякам-подводникам покажут достопримечательности Мурманска и проведут экскурсию по подводной лодке.

КОНКРЕТНО

Атомная подводная лодка «Псков» числится в рядах Северного флота с 1994 года. Шефство Пскова над атомоходом длится уже больше 23 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU