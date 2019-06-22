Губернатор Псковской области обратился к жителям региона в День памяти и скорби
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к жителям региона в День памяти и скорби. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, Михаил Ведерников отметил, что годовщина начала Великой Отечественной войны стала поворотным событием в истории России. Последствия этой войны ощущаются даже спустя почти 75 лет.
- Советский Союз в войне потерял порядка 26 миллионов человек, - отметил глава региона 22 июня. - Одна только Псковская область потеряла 150 тысяч своих сыновей и дочерей и около 600 населённых пунктов.
Губернатор Псковской области подчеркнул, что подобные памятные даты призваны напоминать жителям страны о том, что долг перед падшими бойцами никогда не будет полностью уплачен.
Напомним, в День памяти и скорби по всей Псковской области пройдут траурные мероприятия. В Пскове митинг, возложение цветов к Вечному огню, а также всероссийская акция «Горсть памяти» состоятся в 12:00.
ИСТОЧНИК KP.RU