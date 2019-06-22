2019-06-22T11:26:28+03:00
Общество

Губернатор Псковской области обратился к жителям региона в День памяти и скорби

Он подчеркнул, что последствия Великой Отечественной войны ощущаются и спустя 75 лет
Анна БЫСТРОВА
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В День памяти и скорби траурные мероприятия пройдут по всей Псковской областиВ День памяти и скорби траурные мероприятия пройдут по всей Псковской областиФото: Дарья ХВАТКОВА
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к жителям региона в День памяти и скорби. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, Михаил Ведерников отметил, что годовщина начала Великой Отечественной войны стала поворотным событием в истории России. Последствия этой войны ощущаются даже спустя почти 75 лет.

- Советский Союз в войне потерял порядка 26 миллионов человек, - отметил глава региона 22 июня. - Одна только Псковская область потеряла 150 тысяч своих сыновей и дочерей и около 600 населённых пунктов.

Губернатор Псковской области подчеркнул, что подобные памятные даты призваны напоминать жителям страны о том, что долг перед падшими бойцами никогда не будет полностью уплачен.

Напомним, в День памяти и скорби по всей Псковской области пройдут траурные мероприятия. В Пскове митинг, возложение цветов к Вечному огню, а также всероссийская акция «Горсть памяти» состоятся в 12:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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