Себежский район получит звание Края партизанской славы

СЕГОДНЯ 15:59 2019-06-22T15:59:36+03:00

Благодаря званию "Край партизанской славы" Себежский район получит 500 тысяч рублей на патриотические мероприятия Фото: Александр СИДОРЕНКО

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Себежский район Псковской области получит звание Края партизанской славы. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, на рассмотрение поступили две заявки - от Себежского и Невельского районов.

На заседании комиссии 22 июня прозвучали данные о вкладе населения в приближение победы, о формировании партизанских отрядов и о успешной борьбе в тылу.

Однако преимуществом Себежского района стало то, что администрация и граждане муниципалитета ухаживают за братскими захоронениями времён Великой Отечественной войны. Кроме того, в Себежском районе особое внимание уделяется ветеранам, а также ведётся активная патриотическая работа.

Члены комиссии заверили, что при рассмотрении в 2020 году заявка Невельского района на звание «Край партизанской славы» получит приоритет.

Напомним, ежегодно районы, носящие звание «Край партизанской славы» получают 500 тысяч рублей на организацию патриотических мероприятий. Первым это звание получил Дедовичский район.

ИСТОЧНИК KP.RU