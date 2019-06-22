2019-06-22T16:36:28+03:00
Общество

В Ганзейские дни 1500 сотрудников полиции Пскова будут следить за порядком

Полиция предпринимает все необходимые меры для охраны мест большого скопления людей
Анна БЫСТРОВА
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Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечат порядок в дни проведения Ганзы в ПсковеСотрудники полиции и Росгвардии обеспечат порядок в дни проведения Ганзы в ПсковеФото: Александр СИДОРЕНКО
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Около 1500 сотрудников полиции и Росгвардии будут следить за общественным порядком во время 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» организаторы мероприятия на итоговом совещании 22 июня, для обеспечения безопасности заключены также договоры с охранными организациями региона на период с 27 по 30 июня.

Кроме того, чтобы обезопасить гостей и жителей города, полицейские не пропустят на Ганзу со своим алкоголем, колющими и режущими предметами, большими сумками и зонтами. Прежде чем попасть на площадки праздничного пространства, гостям предстоит пройти так называемые охранные посты.

В связи с тем, что на Ганзейские дни Нового времени в Пскове ожидают несколько десятков тысяч гостей, полиция региона предпринимает все необходимые меры для охраны мест массового скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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