2019-06-22T17:01:21+03:00
Общество

Псков в преддверии Ганзейских дней обработали от комаров и клещей

От насекомых избавились во всей центральной части города
Анна БЫСТРОВА
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В преддверии Ганзы в Пскове выкосили траву и обработали парки от насекомыхВ преддверии Ганзы в Пскове выкосили траву и обработали парки от насекомыхФото: Дарья ХВАТКОВА
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В преддверии Ганзейских дней центральные парки и скверы Пскова обработали от комаров и клещей. Как рассказал «Комсомольской правде-Псков» начальник управления городского хозяйства администрации города Николай Баринов на встрече 22 июня, особенное внимание при обработке было уделено центральной части Пскова.

От насекомых обработали территорию Кремля, Золотую набережную, Финский парк, Ботанический сад, набережную реки Великой.

Кроме того, практически на всей территории будущих площадок Ганзы уже выкосили траву. К настоящему времени облагородили на берег реки Псковы напротив Финского парка. Именно там в Ганзейские дни расположится лагерь реконструкторов.

КОНКРЕТНО

Напомним, во время проведения 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове будут работать две площадки реконструкторов. Самый большой лагерь численностью в 450 реконструкторов расположится на Запсковье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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