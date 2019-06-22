Компания «Экопром» обеспечит чистоту во время Ганзейских дней в Пскове

СЕГОДНЯ 17:45 2019-06-22T17:45:27+03:00

Для этого в региональном центре установят дополнительные контейнеры и урны для мусора

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Компания «Экопром» заявила о полной готовности к обеспечению чистоты во время Ганзейских дней в Пскове. Как рассказал «Комсомольской правде-Псков» директор компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО Сергей Пайст 22 июня, для обеспечения чистоты улиц дополнительные контейнеры и урны будут установлены на территории праздничных площадок и на парковках, где гости оставят свой транспорт.

Там появятся бункеры по 6-10 кубов каждый. Для поддержания чистоты на улицах Пскова будут установлены 14 дополнительных контейнеров для мусора и около 200 урн. Эксперты считают, что основными отходами в дни проведения Ганзы станут пластиковые бутылки.

Кроме того, с 25 июня в центре Пскова организуют ежедневный усиленный режим работы для оперативного вывоза мусора. Вывозить мусор и чистить биотуалеты городские службы будут с 00:00 до 04:00 часов. Это связано с тем, что только в это время в центр города пустят специальный транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU