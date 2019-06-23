Праздничный салют прогремит в Пскове во время Ганзейских дней
В честь 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове прогремит праздничный салют. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» организаторы мероприятия на встрече с журналистами 22 июня, салют дадут 29 июня вечером.
Перед салютом гостей праздника ждёт международный мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены». Он начнётся в 22.00 во «Дворе Подзноева». А также праздничный концерт на Октябрьской площади, который начнётся в 20.00.
Праздничный салют же стартует в 23.30. Площадкой для залпов станет территория перед кампусом ПсковГУ на берегу реки Великой. Лучше всего салют будет виден с Ольгинского моста и набережной реки Великой. Однако полюбоваться зрелищем жители и гости города смогут и издали. Залпы, по замечанию организаторов, будут видны из многих микрорайонов Пскова.
Салют станет завершающим мероприятием субботнего дня. Однако в воскресенье мероприятия Ганзейских Дней Нового времени продолжатся. С полной программой праздника можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
ИСТОЧНИК KP.RU