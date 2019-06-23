2019-06-23T10:04:15+03:00
Общество

Праздничный салют прогремит в Пскове во время Ганзейских дней

Разберёмся, где и когда его посмотреть
Анна БЫСТРОВА
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Лучше всего праздничный салют будет виден с Ольгинского моста и набережной реки ВеликойЛучше всего праздничный салют будет виден с Ольгинского моста и набережной реки ВеликойФото: Дарья ХВАТКОВА
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В честь 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове прогремит праздничный салют. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» организаторы мероприятия на встрече с журналистами 22 июня, салют дадут 29 июня вечером.

Перед салютом гостей праздника ждёт международный мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены». Он начнётся в 22.00 во «Дворе Подзноева». А также праздничный концерт на Октябрьской площади, который начнётся в 20.00.

Праздничный салют же стартует в 23.30. Площадкой для залпов станет территория перед кампусом ПсковГУ на берегу реки Великой. Лучше всего салют будет виден с Ольгинского моста и набережной реки Великой. Однако полюбоваться зрелищем жители и гости города смогут и издали. Залпы, по замечанию организаторов, будут видны из многих микрорайонов Пскова.

Салют станет завершающим мероприятием субботнего дня. Однако в воскресенье мероприятия Ганзейских Дней Нового времени продолжатся. С полной программой праздника можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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