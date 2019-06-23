Михаил Ведерников обсудил с директором музея-заповедника «Изборск» перспективы развития

СЕГОДНЯ 12:38 2019-06-23T12:38:05+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил перспективы развития музея-заповедника «Изборск» с директором учреждения. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», 22 июня глава региона посетил с рабочим визитом в Изборск. Об этом Михаил Ведерников сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Губернатор Псковской области побывал в государственном музее-заповеднике «Изборск» во второй половине дня. В рамках поездки Михаил Ведерников обсудил с директором учреждения Натальей Дубровской вопросы дальнейшего развития музея-заповедника.

- Мы договорились об определении мест торговли для малого и среднего предпринимательства и решили вопрос выкупа участка для музея, - поделился Михаил Ведерников с пользователями социальной сети.

Кроме того, губернатор Псковской области поблагодарил руководство и сотрудников музея-заповедника за проведение для него полноценной экскурсии по Изборской крепости и всем достопримечательностям музейного комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU