2019-06-23T12:38:05+03:00
Общество

Михаил Ведерников обсудил с директором музея-заповедника «Изборск» перспективы развития

В рамках рабочего визита губернатора региона решился вопрос о выкупе территории музея
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Для Михаила Ведерникова по музею-заповеднику провели полноценную экскурсиюДля Михаила Ведерникова по музею-заповеднику провели полноценную экскурсиюФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил перспективы развития музея-заповедника «Изборск» с директором учреждения. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», 22 июня глава региона посетил с рабочим визитом в Изборск. Об этом Михаил Ведерников сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Губернатор Псковской области побывал в государственном музее-заповеднике «Изборск» во второй половине дня. В рамках поездки Михаил Ведерников обсудил с директором учреждения Натальей Дубровской вопросы дальнейшего развития музея-заповедника.

- Мы договорились об определении мест торговли для малого и среднего предпринимательства и решили вопрос выкупа участка для музея, - поделился Михаил Ведерников с пользователями социальной сети.

Кроме того, губернатор Псковской области поблагодарил руководство и сотрудников музея-заповедника за проведение для него полноценной экскурсии по Изборской крепости и всем достопримечательностям музейного комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Псковской области за последнюю неделю обокрали два дома
Прокуратура обязала устранить нарушения хранения оружия в Псковской области
Псковичей приглашают рассказать о личных подвигах
Праздничный салют прогремит в Пскове во время Ганзейских дней
Компания «Экопром» обеспечит чистоту во время Ганзейских дней в Пскове
Псков в преддверии Ганзейских дней обработали от комаров и клещей
В Ганзейские дни 1500 сотрудников полиции Пскова будут следить за порядком
Себежский район получит звание Края партизанской славы
Землю с воинских захоронений Пскова доставят в Москву
Губернатор Псковской области обратился к жителям региона в День памяти и скорби
Юные псковичи отправились на подлодку в Мурманск
Псковская область получит 176 миллионов рублей на модернизацию системы водоотведения
Во время Ганзейских дней в Пскове пройдут водно-моторные состязания
Интерактивный обучающий центр за 1,5 миллиона появится в Яммской школе Псковской области