Псковичей приглашают рассказать о личных подвигах
Жителей Псковской области приглашают рассказать о своих подвигах и благородных поступках. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, истории принимаются в рамках ежегодного всероссийского конкурса «Доброволец России».
Мероприятие, объединяющее волонтёров разного возраста, проходит уже в девятый раз. В организационном комитете конкурса принимают заявки в номинациях «Социальный проект», «Доброе дело» и «Творческая работа». В декабре победителей пригласят для награждения на Международный форум добровольцев в Москву.
Принять участие может любой желающий старше 8 лет. Зарегистрироваться и подать заявку об участии можно на официальном сайте конкурса.
КСТАТИ
Добровольцы помогают и полиции. В 2018 году при помощи волонтёров полиции удалось разыскать более 2 350 человек по всей России.
ИСТОЧНИК KP.RU