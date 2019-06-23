Псковичей приглашают рассказать о личных подвигах

СЕГОДНЯ 13:12 2019-06-23T13:12:10+03:00

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Жителей Псковской области приглашают рассказать о своих подвигах и благородных поступках. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, истории принимаются в рамках ежегодного всероссийского конкурса «Доброволец России».

Мероприятие, объединяющее волонтёров разного возраста, проходит уже в девятый раз. В организационном комитете конкурса принимают заявки в номинациях «Социальный проект», «Доброе дело» и «Творческая работа». В декабре победителей пригласят для награждения на Международный форум добровольцев в Москву.

Принять участие может любой желающий старше 8 лет. Зарегистрироваться и подать заявку об участии можно на официальном сайте конкурса.

КСТАТИ

Добровольцы помогают и полиции. В 2018 году при помощи волонтёров полиции удалось разыскать более 2 350 человек по всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU