2019-06-23T13:12:10+03:00
Общество

Псковичей приглашают рассказать о личных подвигах

Истории принимаются в рамках всероссийского конкурса «Доброволец России»
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Псковичей приглашают принять участие в конкурсе "Доброволец России"Псковичей приглашают принять участие в конкурсе "Доброволец России"Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Жителей Псковской области приглашают рассказать о своих подвигах и благородных поступках. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, истории принимаются в рамках ежегодного всероссийского конкурса «Доброволец России».

Мероприятие, объединяющее волонтёров разного возраста, проходит уже в девятый раз. В организационном комитете конкурса принимают заявки в номинациях «Социальный проект», «Доброе дело» и «Творческая работа». В декабре победителей пригласят для награждения на Международный форум добровольцев в Москву.

Принять участие может любой желающий старше 8 лет. Зарегистрироваться и подать заявку об участии можно на официальном сайте конкурса.

КСТАТИ

Добровольцы помогают и полиции. В 2018 году при помощи волонтёров полиции удалось разыскать более 2 350 человек по всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Псковской области за последнюю неделю обокрали два дома
Прокуратура обязала устранить нарушения хранения оружия в Псковской области
Михаил Ведерников обсудил с директором музея-заповедника «Изборск» перспективы развития
Праздничный салют прогремит в Пскове во время Ганзейских дней
Компания «Экопром» обеспечит чистоту во время Ганзейских дней в Пскове
Псков в преддверии Ганзейских дней обработали от комаров и клещей
В Ганзейские дни 1500 сотрудников полиции Пскова будут следить за порядком
Себежский район получит звание Края партизанской славы
Землю с воинских захоронений Пскова доставят в Москву
Губернатор Псковской области обратился к жителям региона в День памяти и скорби
Юные псковичи отправились на подлодку в Мурманск
Псковская область получит 176 миллионов рублей на модернизацию системы водоотведения
Во время Ганзейских дней в Пскове пройдут водно-моторные состязания
Интерактивный обучающий центр за 1,5 миллиона появится в Яммской школе Псковской области