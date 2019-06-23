В Псковской области за последнюю неделю обокрали два дома

СЕГОДНЯ 16:00 2019-06-23T16:00:46+03:00

Злоумышленники вынесли из них бытовую технику и велосипед

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В Псковской области за неделю злоумышленники обокрали два деревенских дома. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сотрудники полиции уже установили лиц, подозреваемых в совершении краж.

Одно из преступлений произошло в Красногородском районе 19 июня. В 14 часов дня неизвестный через окно проник в дачный дом в деревне Овсянки. Он украл телевизор, микроволновую печь, газовую плиту и магнитофон.

Полиция задержала подозреваемого в правонарушении. Им оказался безработный, ранее неоднократно судимый местный житель, 1982 года рождения. У мужчины изъяли часть похищенного имущества и возбудили против него уголовное дело.

Кража произошла и в деревне Шершни Усвятского района. В ночь на 16 июня правонарушитель похитил из дома велосипед. В настоящее время подозреваемый 34-летний мужчина задержан. У него изъят краденый велосипед. Следствие выяснило, что в настоящее время злоумышленник нигде не работает. Мужчина уже дал признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU