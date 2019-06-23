2019-06-23T18:10:32+03:00
Общество

Депутаты областного собрания проинспектировали работу промышленных предприятий Пскова

Парламентарии ознакомились с особенностями работы предприятий
Анна БЫСТРОВА
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С рабочим визитом депутаты посетили экономическую зону "Моглино", завод "Полипласт" и агрохолдинг "ПсковАгроИнвест". Фото: informpskov.ruС рабочим визитом депутаты посетили экономическую зону "Моглино", завод "Полипласт" и агрохолдинг "ПсковАгроИнвест". Фото: informpskov.ru
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Депутаты Псковского областного собрания проинспектировали работу трёх промышленных предприятий региона. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе регионального парламента, в первую очередь депутаты познакомились с особенностями работы экономической зоны промышленного типа «Моглино».

Там парламентарии осмотрели функционирующий завод «Нор-Маали» и оценили качество системы фильтрации воздуха.

На заводе «Полипласт» депутаты ознакомились с функционалом производственных цехов. Парламентарии отметили, что среди современного высокотехнологичного оборудования есть раритет – качественно работающий станок 1937 года.

Во время визита на территорию агрохолдинга «ПсковАгроИнвест» депутаты осмотрели современный цех по переработке мяса и посевные площади, занимающие 5 гектаров земли.

Подводя общие итоги выездного заседания, спикер областного собрания депутатов Александр Котов отметил важность развития промышленного производства и подчеркнул, что впечатления от поездки положительные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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