Депутаты областного собрания проинспектировали работу промышленных предприятий Пскова
Депутаты Псковского областного собрания проинспектировали работу трёх промышленных предприятий региона. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе регионального парламента, в первую очередь депутаты познакомились с особенностями работы экономической зоны промышленного типа «Моглино».
Там парламентарии осмотрели функционирующий завод «Нор-Маали» и оценили качество системы фильтрации воздуха.
На заводе «Полипласт» депутаты ознакомились с функционалом производственных цехов. Парламентарии отметили, что среди современного высокотехнологичного оборудования есть раритет – качественно работающий станок 1937 года.
Во время визита на территорию агрохолдинга «ПсковАгроИнвест» депутаты осмотрели современный цех по переработке мяса и посевные площади, занимающие 5 гектаров земли.
Подводя общие итоги выездного заседания, спикер областного собрания депутатов Александр Котов отметил важность развития промышленного производства и подчеркнул, что впечатления от поездки положительные.
ИСТОЧНИК KP.RU