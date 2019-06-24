Асфальт на Ольгинском мосту отремонтируют перед Ганзейскими днями в Пскове
Асфальтное покрытие Ольгинского моста отремонтируют в преддверии 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове, которые пройдут 27-30 июня. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе администрации города Пскова, из-за высокой загруженности объекта в дневное время работы на мосту проведут с 23:00 24 июня до 7:00 25 июня.
Ремонтом данного участка дороги займется подрядчик ООО «ДорСтройСервис». Дорожные рабочие отфрезеруют разбитые участки дорожного покрытия проезжей части, геосетку, зальют покрытие асфальтобетонной смесью.
Эти работы носят не только косметический, но и практический характер, поскольку позволят замедлить разрушение самой конструкции Ольгинского моста.
КСТАТИ
Многие центральные улицы города будут перекрыты на 27-30 июня из-за Ганзейских дней. Со схемой можно ознакомиться по этой ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU
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