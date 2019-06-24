СЕГОДНЯ 09:47 2019-06-24T09:47:19+03:00

Асфальт на Ольгинском мосту отремонтируют перед Ганзейскими днями в Пскове Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

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Асфальтное покрытие Ольгинского моста отремонтируют в преддверии 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове, которые пройдут 27-30 июня. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе администрации города Пскова, из-за высокой загруженности объекта в дневное время работы на мосту проведут с 23:00 24 июня до 7:00 25 июня.

Ремонтом данного участка дороги займется подрядчик ООО «ДорСтройСервис». Дорожные рабочие отфрезеруют разбитые участки дорожного покрытия проезжей части, геосетку, зальют покрытие асфальтобетонной смесью.

Эти работы носят не только косметический, но и практический характер, поскольку позволят замедлить разрушение самой конструкции Ольгинского моста.

КСТАТИ

Многие центральные улицы города будут перекрыты на 27-30 июня из-за Ганзейских дней. Со схемой можно ознакомиться по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU