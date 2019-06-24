2019-06-24T10:55:48+03:00
Политика

Единороссов устраивает итог предварительного голосования по довыборам в псковское областное Собрание

Об этом сказал секретарь регионального отделения Партии Александр Котов.
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Единороссов устраивает итог предварительного голосования по довыборам в псковское областное СобраниеЕдинороссов устраивает итог предварительного голосования по довыборам в псковское областное СобраниеФото: Александр СИДОРЕНКО
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Единороссов устраивает итог предварительного голосования по довыборам в псковское областное Собрание. Об этом "Комсомольской Правде-Псков" рассказали в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".

Александр Котов рассказал, что все все мероприятия проведены быстро и четко. Прошедшие выборы проводили в связи с тем, что депутат Ян Лузин досрочно сложил полномочия.

- Приняли участие всего два человека, наверное не каждый хочет участвовать в выборах, поскольку избирательная процедура – процесс трудоемкий, требующий определенных усилий - подвел итог выборам Александр Котов.

В итоге победу отпраздновал советник гендиректора ООО «Сибирская генерирующая компания» Игорь Максимов. Он набрал 630 голосов, а его оппонент, глава областного штаба «Молодой Гвардии Единой России» Андрей Моргунов – 175.

ИСТОЧНИК KP.RU

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