СЕГОДНЯ 10:55 2019-06-24T10:55:48+03:00

Единороссов устраивает итог предварительного голосования по довыборам в псковское областное Собрание Фото: Александр СИДОРЕНКО

Об этом сказал секретарь регионального отделения Партии Александр Котов.

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Единороссов устраивает итог предварительного голосования по довыборам в псковское областное Собрание. Об этом "Комсомольской Правде-Псков" рассказали в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".

Александр Котов рассказал, что все все мероприятия проведены быстро и четко. Прошедшие выборы проводили в связи с тем, что депутат Ян Лузин досрочно сложил полномочия.

- Приняли участие всего два человека, наверное не каждый хочет участвовать в выборах, поскольку избирательная процедура – процесс трудоемкий, требующий определенных усилий - подвел итог выборам Александр Котов.

В итоге победу отпраздновал советник гендиректора ООО «Сибирская генерирующая компания» Игорь Максимов. Он набрал 630 голосов, а его оппонент, глава областного штаба «Молодой Гвардии Единой России» Андрей Моргунов – 175.

ИСТОЧНИК KP.RU