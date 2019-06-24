2019-06-24T11:50:44+03:00
Происшествия

В Великих Луках по "горячим следам" поймали обокравшего пенсионерку местного жителя

Его поймали с помощью лужебно-розыскной собаки
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В Великих Луках по "горячим следам" поймали обокравшего пенсионерку местного жителяВ Великих Луках по "горячим следам" поймали обокравшего пенсионерку местного жителяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Великих Луках по "горячим следам" поймали обокравшего пенсионерку местного жителя. как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе УМВД России по Псковской области, задержанным оказался безработный 27-летний местный житель.

Инцидент произошел 21 июня около 20 часов в частном секторе у дома по улице Рыкановской. Мужчина вырвал из рук у местной жительницы, 1948 года рождения, кошелек, в котором были деньги общей суммой пять тысяч рублей, банковская карта и три золотые зубные коронки. С похищенным он поспешил скрыться.

В результате молниеносной работы полицейские вместе с служебно-розыскной собакой, поймали подозреваемого по «горячим следам». Все похищенное находилось при нем. На данный момент возбуждено уголовное дело. Часть денег мужчина успел потратить, остальное = изъято. Продолжается расследование

ИСТОЧНИК KP.RU

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