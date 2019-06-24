СЕГОДНЯ 12:30 2019-06-24T12:31:20+03:00

Александр Братчиков отчитал подрядчика за невыполненные работы на улице Юности в Пскове

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Александр Братчиков отчитал подрядчика за невыполненные работы на улице Юности в Пскове. Как передает Псковское агентство информации, дорога к новым многоквартирным домам до сих пор не закончена.

Подрядчик обещал сдать дорогу до 22 апреля, однако участок не готов до сих пор.

- Месяц назад обещали главе региона, что все сделаете, - напомнил Александр Братчиков.

В ответ подрядчик заявил, что на завершение работ не было средств.

К подрядчику помимо неготовности дороги накопилась масса претензий: благоустройство отсутствует, часть деревьев умерла, ограждения покрашены из рук вон плохо. Также люки выше уровня асфальта, а это скажется на безопасности дорожного движения на сроке эксплуатации асфальта.

Александр Братчиков заявил, что последний шанс подрядчика реабилитироваться - устранить недостатки до 21 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU