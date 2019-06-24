Александр Братчиков отчитал подрядчика за невыполненные работы на улице Юности в Пскове
Александр Братчиков отчитал подрядчика за невыполненные работы на улице Юности в Пскове. Как передает Псковское агентство информации, дорога к новым многоквартирным домам до сих пор не закончена.
Подрядчик обещал сдать дорогу до 22 апреля, однако участок не готов до сих пор.
- Месяц назад обещали главе региона, что все сделаете, - напомнил Александр Братчиков.
В ответ подрядчик заявил, что на завершение работ не было средств.
К подрядчику помимо неготовности дороги накопилась масса претензий: благоустройство отсутствует, часть деревьев умерла, ограждения покрашены из рук вон плохо. Также люки выше уровня асфальта, а это скажется на безопасности дорожного движения на сроке эксплуатации асфальта.
Александр Братчиков заявил, что последний шанс подрядчика реабилитироваться - устранить недостатки до 21 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU