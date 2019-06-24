2019-06-24T13:54:33+03:00
Общество

В Опочецком районе отремонтируют котельную в доме-интернате для пожилых и инвалидов

Ремонт обойдется в 1,9 миллиона рублей
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В Опочецком районе отремонтируют котельную в доме-интернате для пожилых и инвалидовВ Опочецком районе отремонтируют котельную в доме-интернате для пожилых и инвалидовФото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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В Опочецком районе отремонтируют котельную в доме-интернате для пожилых и инвалидов. Как рассказали "Комсомольской Правде-Псков" в пресс-службе администрации Псковской области, работы будет проводить ООО «Проектно-экспертная мастерская «Тепло и сила».

Подрядчик выиграл аукцион предложив более низкую цену, чем изначально была указана в контракте – чуть более 1,9 миллионов рублей. Начальная максимальная стоимость контракта составляла более 2 миллионов рублей.

В первую очередь подрядчику предстоит демонтировать старые и произвести монтаж двух новых водогрейных котлов. После этого настанет очередь монтажа газоходов и пусконаладочных работ.

- Работающие сейчас котлам по 13 лет, а допустимый срок эксплуатации составляет 10 лет. Их замена позволит подойти к отопительному сезону во всеоружии — подчеркнул директор интерната Анатолий Степанов.

Работы планируют окончить до наступления осени - к 30 августа 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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