Сотрудники гидрометцентра рассказали о погоде в Пскове в Ганзейские дни

СЕГОДНЯ 14:41 2019-06-24T14:41:47+03:00

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Сотрудники гидрометцентра сообщили о том, какая погода ожидает гостей и жителей Пскова в период проведения 39-х Междуранодных Ганзейских дней Нового времени. Как рассказала «Комсомольской правде-Псков» начальник псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, в ближайшие дни погода в Псковской области испортится.

Днём 27 и 28 июня ожидаются кратковременные дожди, кроме того, за окном похолодает. Воздух днём прогреется до +18 до +22 градусов, а ночью столбик термометра окажется на уровне от +8 до +13. Будет дуть северный ветер.

К 29 июня небо начнёт проясняться. Однако в целом облачность в региональном центре сохранится и в это время. К выходным дням холодный ветер сменится на юго-западный. 29 и 30 июня в Псковской области потеплеет до +23 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU