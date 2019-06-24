СЕГОДНЯ 15:05 2019-06-24T15:05:37+03:00

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Продолжается прием заявок на конкурс «Лучшее поселение Псковской области». Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" , в конкурсе имеют право участвовать любые населенные пункты региона.

Прием заявок и конкурсных материалов к ним продолжится до 30 июня. Жюри будет выбирать победителя до 31 августа. Озвучат итоги конкурса и проведут награждение призеров с 1 сентября по 1 октября.

На предстоящем конкурсе выделено три номинации: «Красота, комфорт, порядок», «Самое здоровое поселение», «Территория культуры». Номинация «Экономика успеха» в этом году проводится не будет.

Размер грантов для городских поселений составит 1 миллион рублей за первое место и 500 тысяч рублей — за второе. Для сельских поселений — 700 тысяч за первое место и 300 тысяч рублей — за второе. Для этих выплат в областном бюджете заложено 10,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU