2019-06-24T15:17:35+03:00
Происшествия

Псковские полицейские задержали подростка, подозреваемого в убийстве женщины

Юноша нанёс своей знакомой множество ударов ножом и топором
Анна БЫСТРОВА
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В настоящее время полицейские выясняют мотивы убийстваВ настоящее время полицейские выясняют мотивы убийстваФото: Иван ВИСЛОВ
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Сотрудники полиции Псковской области задержали подростка, подозреваемого в убийстве гдовички. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, преступление произошло 23 июня.

Жительницу Гдова нашли в доме с множественными ранами. По рассказам местных жителей, к преступлению был причастен 14-летний подросток. Именно он нанёс 44-летней женщине удары ножом. Пострадавшую госпитализировали в больницу Гдова, однако, спасти её не удалось. Женщина умерла от множественных колото-резаных и рубленых ран.

Следствие установило, что подросток, причастный к убийству, являлся другом сына погибшей. Юноша пришел в дом к женщине и нанес ей множество ударов ножом и топором по голове, шее, туловищу и конечностям.

В настоящее время сотрудники полиции задержали подростка. Они пытаются выяснить мотивы преступления. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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