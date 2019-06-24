Псковский театр поучаствует в международном фестивале в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 16:28 2019-06-24T16:28:30+03:00

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Псковский театр примет участие в международном фестивале «КУКАRT» в Санкт-Петербурге. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в театрально-концертной дирекции Псковской области, академический театр драмы имени А.С. Пушкина покажет кукольный спектакль «Год жирафа» Александры Ловянниковой.

Спектакль поставлен для малышей. Он в игровой форме рассказывает о смене времен года, играх и развлечениях, типичных для каждого природного сезона.

На 25-м форуме кукольников псковичи выйдут на сцену с артистами из Швеции, Испании, Германии, Польши, Бельгии, Болгарии и других стран. В рамках фестиваля покажут более 60 спектаклей из Европы и СНГ для зрителей разных возрастов. Постановки, заявленные к участию в фестивале, становились лауреатами различных конкурсов.

Однако фестиваль «КУКАRT» не предполагает соревнования и конкурсного отбора. Все его участники получат дипломы лауреатов.

ИСТОЧНИК KP.RU