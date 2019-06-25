Пскович получил 14 лет колонии за попытку убить четверых петербуржцев

СЕГОДНЯ 11:36 2019-06-25T11:36:22+03:00

Пскович не смог простить обиду жителям Санкт-Петербурга и из мести переехал их "Газелью" Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Пскович получил 14 лет колонии за попытку убийства четверых жителей Санкт-Петербурга. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, инцидент произошёл в июне 2018 года в северной столице.

Сотрудникам полиции удалось выяснить, что из-за пьяного конфликта в баре петербуржец сделал замечание жителю Пскова. Мужчина не смог простить обиду. Он отправился домой, заклеил газетой номера своей «Газели» и вернулся к бару. Когда 35-летний пскович доехал до бара, «обидчики» курили у входа. Желая отомстить, мужчина наехал на автомобиле на четырех человек. Затем нетрезвый мужчина переехал двоих пострадавших, в результате его автомобиль потащил петербуржцев за собой. Один из «обидчиков» погиб на месте, остальные получили травмы разной степени тяжести.

Пскович не смог объяснить свой поступок сотрудникам полиции. Суд признал его виновным и назначил уголовный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU