Более 50 «Внуков Маргелова» соберутся в Пскове на патриотическом слёте
Более 50 детей соберутся во Пскове на военно-патриотическом слёте «Внуки Маргелова». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие пройдёт в областном центре уже в 12-й раз.
Ожидаются участники не только из Пскова и области. На слёт обратили внимание военно-патриотические организации из Ленинградской области.
Детей ждёт богатая культурная программа. Они побывают в расположении псковской десантной дивизии, поучаствуют в военно-тактических играх, военизированной эстафете и кроссах. Жить ребятам предстоит в полевом палаточном городке. Его разобьют на территории Черёхи.
КСТАТИ
Первый слет «Внуки Маргелова» состоялся в регионе в 2008 году. Он был приурочен к 100-летию основателя ВДВ Василия Маргелова. В этот раз традиционное мероприятие пройдёт с 29 июня по 5 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU