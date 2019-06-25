2019-06-25T12:00:16+03:00
Общество

Более 50 «Внуков Маргелова» соберутся в Пскове на патриотическом слёте

Мероприятие проводится в областном центре уже в 12-й раз
Анна БЫСТРОВА
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Участникам слёта "Внуки Маргелова" покажут быт псковских десантников и проведут тактические игрыУчастникам слёта "Внуки Маргелова" покажут быт псковских десантников и проведут тактические игрыФото: Андрей СТЕПАНОВ
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Более 50 детей соберутся во Пскове на военно-патриотическом слёте «Внуки Маргелова». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие пройдёт в областном центре уже в 12-й раз.

Ожидаются участники не только из Пскова и области. На слёт обратили внимание военно-патриотические организации из Ленинградской области.

Детей ждёт богатая культурная программа. Они побывают в расположении псковской десантной дивизии, поучаствуют в военно-тактических играх, военизированной эстафете и кроссах. Жить ребятам предстоит в полевом палаточном городке. Его разобьют на территории Черёхи.

КСТАТИ

Первый слет «Внуки Маргелова» состоялся в регионе в 2008 году. Он был приурочен к 100-летию основателя ВДВ Василия Маргелова. В этот раз традиционное мероприятие пройдёт с 29 июня по 5 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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