2019-06-25T12:44:02+03:00
Происшествия

В Псковской области парень обокрал дом своего знакомого

Злоумышленник страдает психическим расстройством
Анна БЫСТРОВА
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Экспертиза признала подсудимого невменяемым и обязала пройти лечениеЭкспертиза признала подсудимого невменяемым и обязала пройти лечениеФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Житель Псковской области обокрал дом своего знакомого. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковского района, преступление совершил 20-летний молодой человек из Псковского района, страдающий психическим расстройством.

Следствие установило, что в декабре 2018 года молодой человек при помощи топора выбил дверь в доме своего знакомого. Пскович проник в помещение и украл оттуда имущество на сумму около 13 тысяч рублей.

Псковский районный суд признал жителя Псковской области виновным в незаконном проникновении в чужой дом и краже. Однако экспертиза признала молодого человека невменяемым. Суд учёл это и отправил злоумышленника на принудительное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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