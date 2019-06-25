В Псковской области парень обокрал дом своего знакомого
Житель Псковской области обокрал дом своего знакомого. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковского района, преступление совершил 20-летний молодой человек из Псковского района, страдающий психическим расстройством.
Следствие установило, что в декабре 2018 года молодой человек при помощи топора выбил дверь в доме своего знакомого. Пскович проник в помещение и украл оттуда имущество на сумму около 13 тысяч рублей.
Псковский районный суд признал жителя Псковской области виновным в незаконном проникновении в чужой дом и краже. Однако экспертиза признала молодого человека невменяемым. Суд учёл это и отправил злоумышленника на принудительное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU