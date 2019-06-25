2019-06-25T13:41:17+03:00
Общество

Губернатор Псковской области подписал договор о модернизации коммунальной инфраструктуры

Церемония состоялась в столице в рамках Всероссийского водного конгресса
Анна БЫСТРОВА
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Новое соглашение о модернизации позволит улучшить качество услуг в сфере ЖКХНовое соглашение о модернизации позволит улучшить качество услуг в сфере ЖКХФото: Андрей СТЕПАНОВ
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал договор о модернизации коммунальной инфраструктуры в регионе. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, глава области заключил соглашение с генеральным директором Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константином Цициным 25 июня в Москве.

По документу, подписанному в рамках Всероссийского водного конгресса, фонд выделит деньги на модернизацию системы водоотведения областного центра. В рамках нового проекта в Пскове с 2019-2021 году реконструируют канализацию. В целом на проект планируется потратить около 176 миллионов рублей, из которых «Горводоканал» города Пскова выделит порядка 70 миллионов.

Напомним, что Псковская область в этом году впервые присоединилась к программе модернизации коммунальной сферы. Губернатор региона отметил, что реализация нового проекта позволит значительно улучшить качество оказываемых услуг в сфере теплоснабжения и водоотведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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