2019-06-25T16:35:36+03:00
Происшествия

Нетрезвому автолюбителю из Псковской области назначили уголовный срок

Мужчину поймали в нетрезвом состоянии уже в четвёртый раз
Анна БЫСТРОВА
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Нарушитель приехал в полицию забирать конфискованный автомобиль уже в нетрезвом состоянииНарушитель приехал в полицию забирать конфискованный автомобиль уже в нетрезвом состоянииФото: Влад КОМЯКОВ
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Нетрезвому автолюбителю из Плюсского района Псковской области назначили уголовный срок. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Плюсского района, мужчину задержали в состоянии алкогольного опьянения за рулём машины уже в четвёртый раз.

После третьего задержания за вождение в нетрезвом виде автомобиль у мужчины был конфискован. 22 марта 2019 года житель посёлка Заплюсье приехал за ним в Струго-Красненское отделение полиции. В это время он снова находился в нетрезвом состоянии.

Однако этот факт не остановил 58-летнего жителя Плюсского района. Он вновь сел в нетрезвом состоянии за руль своего автомобиля «Шевроле - Спарк». Сотрудники ДПС остановили водителя. Медицинское освидетельствование показало высокую концентрацию этилового спирта в его организме.

Теперь суд назначил мужчине 1 год и 5 дней лишения свободы, а также запретил садиться за руль автомобиля в течение 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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