2019-06-25T19:13:07+03:00
Общество

В Ганзейские дни в Пскове пройдет малый форум ассоциации СМИ Северо-Запада

Встреча журналистов пройдёт при участии губернатора региона
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Форум будет носить название «Ганзейский Союз Нового времени: грани медиа-содружества»Форум будет носить название «Ганзейский Союз Нового времени: грани медиа-содружества»
Изменить размер текста:

Малый форум АСМИ Северо-Запада пройдёт в Пскове в ганзейские дни. Как рассказал «Комсомольской правде-Псков» шеф-редактор автономной некоммерческой организации ИД «Медиа 60» Максим Андреев, форум будет носить название «Ганзейский Союз Нового времени: грани медиа-содружества».

Форум откроется в администрации Псковской области 28 июня. Мероприятие посетит глава региона Михаил Ведерников. В программе встречи значится выступление президента Международного пресс-клуба «Hansa-Media» из Великого Новгорода Светланы Лебедевой. Тема её сообщения: «Практика информационного взаимодействия в рамках Ганзейского союза».

На площадке журналистского форума пройдут дискуссии. Участие в них примут директор ГП ПО «Медиа-холдинг Псковской области» Александр Машкарин, директор АНО «Издательский дом «Медиа 60» Ирина Назарова, главный редактор газеты «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов и другие, редактор газеты «Призыв» (Себеж) Светлана Воронецкая, редактор газеты «Гдовская заря» Ольга Галахова, главный редактор журнала «Эксперт Северо-Запад» Дмитрий Глумсков, редактор сайта и спецкор АСМИ (Санкт-Петербург) Борис Клементьев, председатель Союза СМИ Ленинградской области Михаил Михайличенко и другие.

Ассоциация СМИ Северо-Запада России (АСМИ) создана в октябре 2000 года в Санкт-Петербурге. Учредительные документы подписали 19 руководителей СМИ фактически со всех регионов СЗФО.

Ассоциация СМИ Северо-Запада России (АСМИ) создана в октябре 2000 года в Санкт-Петербурге. Учредительные документы подписали руководители СМИ фактически из всех регионов СЗФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «39-е Ганзейские дни в Пскове»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В честь Ганзейских дней в Пскове заработал фонтан
Нетрезвому автолюбителю из Псковской области назначили уголовный срок
У великолукского пенсионера мошенники похитили 90 тысяч рублей
В Пскове появилась собственная ганзейская 3D-ладья
Губернатор Псковской области подписал договор о модернизации коммунальной инфраструктуры
На площадке Ганзы в Пскове выступит солистка Дрезденской оперы
В Псковской области парень обокрал дом своего знакомого
Более 50 «Внуков Маргелова» соберутся в Пскове на патриотическом слёте
Пскович получил 14 лет колонии за попытку убить четверых петербуржцев
Прямые трансляции с Ганзейских дней в Пскове покажет телеканал «Культура»
Во время Ганзейских дней в Пскове пройдут бесплатные экскурсии
К Ганзейским дням в Пскове подготовили карту организации праздничных площадок
В Псковской области с начала недели произошли три пожара в жилых домах
80 новых площадок для занятий воркаутом установят в Псковской области
Псковский театр поучаствует в международном фестивале в Санкт-Петербурге
Жительница Пскова погибла под колесами поезда вовремя прогулки с собакой
Псковские полицейские задержали подростка, подозреваемого в убийстве женщины
Продолжается прием заявок на конкурс "Лучшее поселение Псковской области"
Сотрудники гидрометцентра рассказали о погоде в Пскове в Ганзейские дни
В администрации Псковской области за отличную учебу наградили более 200 выпускников ПсковГУ
В Опочецком районе отремонтируют котельную в доме-интернате для пожилых и инвалидов
Александр Братчиков отчитал подрядчика за невыполненные работы на улице Юности в Пскове