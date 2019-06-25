В Ганзейские дни в Пскове пройдет малый форум ассоциации СМИ Северо-Запада

СЕГОДНЯ 17:15 2019-06-25T19:13:07+03:00

Форум будет носить название «Ганзейский Союз Нового времени: грани медиа-содружества»

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Малый форум АСМИ Северо-Запада пройдёт в Пскове в ганзейские дни. Как рассказал «Комсомольской правде-Псков» шеф-редактор автономной некоммерческой организации ИД «Медиа 60» Максим Андреев, форум будет носить название «Ганзейский Союз Нового времени: грани медиа-содружества».

Форум откроется в администрации Псковской области 28 июня. Мероприятие посетит глава региона Михаил Ведерников. В программе встречи значится выступление президента Международного пресс-клуба «Hansa-Media» из Великого Новгорода Светланы Лебедевой. Тема её сообщения: «Практика информационного взаимодействия в рамках Ганзейского союза».

На площадке журналистского форума пройдут дискуссии. Участие в них примут директор ГП ПО «Медиа-холдинг Псковской области» Александр Машкарин, директор АНО «Издательский дом «Медиа 60» Ирина Назарова, главный редактор газеты «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов и другие, редактор газеты «Призыв» (Себеж) Светлана Воронецкая, редактор газеты «Гдовская заря» Ольга Галахова, главный редактор журнала «Эксперт Северо-Запад» Дмитрий Глумсков, редактор сайта и спецкор АСМИ (Санкт-Петербург) Борис Клементьев, председатель Союза СМИ Ленинградской области Михаил Михайличенко и другие.

Ассоциация СМИ Северо-Запада России (АСМИ) создана в октябре 2000 года в Санкт-Петербурге. Учредительные документы подписали 19 руководителей СМИ фактически со всех регионов СЗФО.

Ассоциация СМИ Северо-Запада России (АСМИ) создана в октябре 2000 года в Санкт-Петербурге. Учредительные документы подписали руководители СМИ фактически из всех регионов СЗФО.

ИСТОЧНИК KP.RU