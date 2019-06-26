2019-06-26T09:43:50+03:00
Общество

В сёлах Псковской области появятся образовательные центры «Точка роста»

Интерактивные классы появятся в восьми школах региона
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Новые интерактивные центры в сельских школах откроются уже в новом учебном годуНовые интерактивные центры в сельских школах откроются уже в новом учебном годуФото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

В сёлах Псковской области появятся образовательные центры «Точка роста». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в региональном комитете по образованию, интерактивные классы откроются на базах восьми школ региона.

Новый проект поможет школьникам из малых населённых пунктов сформировать востребованные навыки в цифровой и гуманитарной сферах. В рамках реализации национального проекта «Образование» интерактивные центры откроются в Псковском, Порховском, Пустошкинском, Великолукском, Себежском, Бежаницком, Гдовском, Печорском районах. Их общая стоимость составит порядка 12 миллионов рублей.

В образовательных центрах школьники из малых населённых пунктов смогут заниматься 3D-моделированием и компьютерным черчением. Высокотехнологичное оборудование позволит детям всех возрастов осваивать технологии цифрового пространства.

Предполагается, что ремонты в новых образовательных центрах закончат уже к началу нового учебного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Дедовичском районе бывшего завхоза центра досуга осудили за мошенничество и служебный подлог
В Великих Луках прокуратура обязала руководство колледжа выплатить сироте 105 тысяч рублей
В честь Ганзейских дней в Пскове заработал фонтан
В Ганзейские дни в Пскове пройдет малый форум ассоциации СМИ Северо-Запада
Нетрезвому автолюбителю из Псковской области назначили уголовный срок
У великолукского пенсионера мошенники похитили 90 тысяч рублей
В Пскове появилась собственная ганзейская 3D-ладья
Губернатор Псковской области подписал договор о модернизации коммунальной инфраструктуры
На площадке Ганзы в Пскове выступит солистка Дрезденской оперы
В Псковской области парень обокрал дом своего знакомого
Более 50 «Внуков Маргелова» соберутся в Пскове на патриотическом слёте
Пскович получил 14 лет колонии за попытку убить четверых петербуржцев
Прямые трансляции с Ганзейских дней в Пскове покажет телеканал «Культура»
Во время Ганзейских дней в Пскове пройдут бесплатные экскурсии
К Ганзейским дням в Пскове подготовили карту организации праздничных площадок
В Псковской области с начала недели произошли три пожара в жилых домах
80 новых площадок для занятий воркаутом установят в Псковской области
Псковский театр поучаствует в международном фестивале в Санкт-Петербурге
Жительница Пскова погибла под колесами поезда вовремя прогулки с собакой
Псковские полицейские задержали подростка, подозреваемого в убийстве женщины
Продолжается прием заявок на конкурс "Лучшее поселение Псковской области"
Сотрудники гидрометцентра рассказали о погоде в Пскове в Ганзейские дни
В администрации Псковской области за отличную учебу наградили более 200 выпускников ПсковГУ
В Опочецком районе отремонтируют котельную в доме-интернате для пожилых и инвалидов
Александр Братчиков отчитал подрядчика за невыполненные работы на улице Юности в Пскове