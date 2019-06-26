СЕГОДНЯ 09:43 2019-06-26T09:43:50+03:00

Новые интерактивные центры в сельских школах откроются уже в новом учебном году Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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В сёлах Псковской области появятся образовательные центры «Точка роста». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в региональном комитете по образованию, интерактивные классы откроются на базах восьми школ региона.

Новый проект поможет школьникам из малых населённых пунктов сформировать востребованные навыки в цифровой и гуманитарной сферах. В рамках реализации национального проекта «Образование» интерактивные центры откроются в Псковском, Порховском, Пустошкинском, Великолукском, Себежском, Бежаницком, Гдовском, Печорском районах. Их общая стоимость составит порядка 12 миллионов рублей.

В образовательных центрах школьники из малых населённых пунктов смогут заниматься 3D-моделированием и компьютерным черчением. Высокотехнологичное оборудование позволит детям всех возрастов осваивать технологии цифрового пространства.

Предполагается, что ремонты в новых образовательных центрах закончат уже к началу нового учебного года.

ИСТОЧНИК KP.RU