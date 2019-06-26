2019-06-26T15:37:20+03:00
Общество

В Пскове на время Ганзейских дней до центра города запустят два дополнительных автобуса

Они будут действовать с 27 по 30 июня.
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В Пскове на время Ганзейских дней до центра города запустят два дополнительных автобусаВ Пскове на время Ганзейских дней до центра города запустят два дополнительных автобусаФото: Евгения ГУСЕВА
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В Пскове на время Ганзейских дней до центра города запустят два дополнительных автобуса. Об этом "Комсомольской Правде - Псков" рассказали в пресс-службе ГППО "Псковпассажиравтотранс".

Маршруты получили название Р1 и Р2. Автобусы будут курсировать по двум новым направлениям в течение всех Ганзейских дней, с 27 по 30 июня.

Остановка у СК "Раздолье". Фото: "Псковпассажиравтотранс"

Остановка у СК "Раздолье". Фото: "Псковпассажиравтотранс"

Остановки временных маршрутов будут отмечены специализированными опознавательными знаками. для удобства гостей города они будут расположены у главных въездов в город: у спортивного комплекса "Раздолье" и торгово-развлекательного комплекса "Акваполис".

Остановка у ТРК "Акваполис". Фото: "Псковпассажиравтотранс"

Остановка у ТРК "Акваполис". Фото: "Псковпассажиравтотранс"

Кроме того, для удобства пассажиров будут организованы две новые остановки по Рижскому проспекту, где будут останавливаться все автобусы, проходящие мимо в рамках своего маршрута. Они расположатся на въезде в город со стороны Неелово.

Остановка на въезде в город. Фото: "Псковпассажиравтотранс"

Остановка на въезде в город. Фото: "Псковпассажиравтотранс"

ИСТОЧНИК KP.RU

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