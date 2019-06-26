СЕГОДНЯ 11:44 2019-06-26T11:44:59+03:00

Псковский музей-заповедник приглашает на экскурсии во время Ганзейских дней Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Посетить можно будет практически все музейные объекты.

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Псковский музей-заповедник приглашает на экскурсии во время проведения 39-х международных Ганзейских дней. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе музея, экскурсии будут организованы с 27 по 29 июня.

В указанные дни с 12 до 14 часов можно будет посетить сборную экскурсию по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» по адресу ул. Некрасова, дом 7.

Также 29 июня в 16.00 состоится сборная экскурсия по трем экспозициям Фондохранилища. Там будут собраны группы от 5 человек, экскурсия пройдет по адресу: Комсомольский переулок, дом 6.

Кроме того, во все дни праздника будут открыты для посещения с 11.00 до 18.00 следующие экскурсии:

- Экспозиция «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» по адресу ул. Некрасова, дом 7.

- Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского по адресу Октябрьский пр., дом 14, кв. 74.

- Мемориальный дом-музей В.И. Ленина по адресу Плехановский посад, пер. «Искры», дом 5.

Стоимость билетов можно узнать по телефону: 8 (8112) 66-33-11.

ИСТОЧНИК KP.RU