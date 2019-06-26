Псковский музей-заповедник приглашает на экскурсии во время Ганзейских дней
Псковский музей-заповедник приглашает на экскурсии во время проведения 39-х международных Ганзейских дней. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе музея, экскурсии будут организованы с 27 по 29 июня.
В указанные дни с 12 до 14 часов можно будет посетить сборную экскурсию по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» по адресу ул. Некрасова, дом 7.
Также 29 июня в 16.00 состоится сборная экскурсия по трем экспозициям Фондохранилища. Там будут собраны группы от 5 человек, экскурсия пройдет по адресу: Комсомольский переулок, дом 6.
Кроме того, во все дни праздника будут открыты для посещения с 11.00 до 18.00 следующие экскурсии:
- Экспозиция «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» по адресу ул. Некрасова, дом 7.
- Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского по адресу Октябрьский пр., дом 14, кв. 74.
- Мемориальный дом-музей В.И. Ленина по адресу Плехановский посад, пер. «Искры», дом 5.
Стоимость билетов можно узнать по телефону: 8 (8112) 66-33-11.
ИСТОЧНИК KP.RU