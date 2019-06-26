2019-06-26T11:51:15+03:00
Звезды

Первый в регионе музей льна откроется в Печорах

Посетителей ждут игры, конкурсы и много полезной информации
Анна БЫСТРОВА
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На выставке в новом музее посетителям покажут множество возможностей применения льна. Фото: музей льна, г. Печоры.На выставке в новом музее посетителям покажут множество возможностей применения льна. Фото: музей льна, г. Печоры.
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В Псковской области появится уникальный музей льна. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» создатели музея, его открытию содействовал информационно-просветительский центр «Льняная губерния».

В экспозиции гости смогут увидеть не только льняные ткани и традиционную одежду, но и старинные прялки и даже бумагу изо льна. А в центре выставки посетители смогут осмотреть макет, изображающий льняные поля. - Псковская губерния была центром производства льна. Но связь с этой культурой утеряна уже почти 15 лет. Мы хотим восполнить этот пробел, - рассказал организатор музея Юрий Гуренко.

В музее льна в стихотворной форме с элементами театральной постановки расскажут про выращивание льна и про множество возможностей его применения. Взрослых посетителей и детей ждут игры, головоломки и конкурсы. Открытие музея состоится 5 июля в 12.00 по адресу: г. Печоры, ул. Рижская 75В.

ИСТОЧНИК KP.RU

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