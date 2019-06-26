2019-06-26T12:06:15+03:00
Общество

В дни псковской Ганзы в Вярска пройдет фестиваль Seto Folk

Фестиваль посвящен 25-летию "Королевства сето"
Василиса Алексеева
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Вход на фестиваль стоит от 30 до 90 евроВход на фестиваль стоит от 30 до 90 евроФото: Дарья ХВАТКОВА
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В приграничном эстонском городе Вярска, ближайшем к Пскову, 28 и 29 июня, в дни псковской Ганзы, пройдёт фестиваль Seto Folk, сообщает Псковское агентство информации.

Как узнала «Комсомольская правда-Псков», фестиваль приурочен к празднованию 25-летия «Королевства сето». Организаторы праздника предлагают петь и танцевать традиционные танцы народа сето, обещают «отличную музыку, увлекательные походы, мастер-классы и финно-угорские фильмы». Гости фестиваля смогут познакомиться с традиционной кухней сето, купить изделия ручной работы и послушать длинную сетосскую песню Seto leelo, которая включёна в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Посещение фестиваля будет платным, цена входного билета заявляется от 30 до 90 евро. Билеты продаются на сайте setofolk.ee

КСТАТИ

Погрануправление предупредило о возможных очередях на российско-эстонской границе в пунктах пропуска «Шумилкино» и ближайшей к Вярска «Куничиной Горе».

ИСТОЧНИК KP.RU

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