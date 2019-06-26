СЕГОДНЯ 12:32 2019-06-26T12:32:08+03:00

Он состоится 29 июня в 15:00 на стадионе "747" в областном центре.

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Благотворительный матч сыграют футболисты ФК "Псков-747" против ФК "Луки-Энергия". Как стало известно "Комсомольской правде-Псков" из пресс-релиза на официальном сайте псковского клуба, матч пройдет 29 июня в 15:00 на стадионе "747" в областном центре.

Матч пройдет под флагом 39-х международных Ганзейских дней в Пскове. Билеты будут доступны для покупки в кассах стадиона с 11:00.

Матч неспроста имеет статус благотворительного - все вырученные средства с продаж билетов отправят в областной фонд «Святой равноапостольной княгини Ольги» на сертификаты и подарки новорожденным.

КСТАТИ

Сезон 2018/2019 в Профессиональной футбольной лиги группы "Запад" ФК "Псков-747" и ФК "Луки-Энергия" завершили "по-соседски": великолучане финишировали на девятой строчке, псковичи - на десятой.

ИСТОЧНИК KP.RU