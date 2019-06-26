Псковская область возьмет более миллиарда рублей в кредит
Сбербанк - единственный, кто участвовал в торгах на выдачу денежных средств.
Псковская область возьмет более миллиарда рублей в кредитФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Псковская область возьмет более миллиарда рублей в кредит. Как рассказали "Комсомольской Правде-Псков" в комитете по финансам Псковской области, Сбербанк - единственный кредитор, который подал заявку на торги. Его заявка соответствует всем законным требованиям, предъявляемым к финансовым организациям. правила аукциона также не были нарушены.
В общей сложности регион взял в кредит 1 миллиард 129 миллионов рублей. Кредитор ожидает выплаты кредита через два года. По условиям сделки региональный бюджет заплатит банку 8,75 процента годовых или 197 миллионов 575 тысяч рублей сверх взятой в кредит в суммы.
ИСТОЧНИК KP.RU