СЕГОДНЯ 15:50 2019-06-26T15:50:34+03:00

Об этом рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин

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Ремонт псковских дорог продолжится после Ганзейских дней. Как рассказали "Комсомольской Правде-Псков" в Псковском агентстве информации, об этом заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

Глава комитета отметил, что в 2019 году приведут в надлежащий вид дороги в 5 районах (Псков, Псковский район, Печорский, Островский и Палкинский), а до 2024 года протяженность отремонтированных дорог составит более тысячи километров.

Сейчас рабочие начали асфальтирование подъездов к Опочке. Также он выделил Островский район, который опережает всех по темпам ремонта, к концу лета там уже будут достигнуты итоговые результаты.

В областном центре готовы к приемке Вокзальный проезд, Рельсовая улица, Железнодорожная. Полным ходом идет ремонт на улицах Льва Толстого, Юбилейной. Глава комитета пояснил что работы в Пскове приостановили на время Ганзейских дней, чтобы не доставлять неудобств псковичам и гостям города.

ИСТОЧНИК KP.RU