СЕГОДНЯ 16:48 2019-06-26T17:05:01+03:00

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Михаил Ведерников принял участие в заседании Госсовета по вопросам развития автомобильных дорог. Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе адиминистрации Псковской области,совещание в Кремле провел Президент Российской Федерации Владимир Путин.

В ходе заседания были выслушаны и подвергнуты обсуждению предложения рабочей группы, направленные на повышение эффективности дорожного обслуживания и постройки новых сетей, качества ремонтных мероприятий и правил содержания дорог, а также улучшения организации дорожного движения.

Напомним, что в Псковской области вопросы ремонта и содержания дорожной сети — в зоне особого личного контроля губернатора региона Михаила Ведерникова. К контролю за состоянием дорог, качеством ремонта в дополнение к профильным специалистам активно привлекаются активисты общественных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU