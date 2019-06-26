Молодежный симфонический оркестр и детский сводный хор готовы открыть Ганзейские дни в Пскове
Национальный молодежный симфонический оркестр и сводный детский хор России совместно выступят с концертом на церемонии открытия Международных Ганзейских дней. Как рассказали "Комсомольской Правде-Псков" в Псковском агентстве информации, концерт состоится 27 июня в псковском Кремле.
В эти минуты проходят контрольные репетиции. В зале областной филармонии проходят репетирует сводный детский хор. В него входят ребята с лучшими голосами со всей страны.
После отдельной репетиции они объединятся с симфоническим национальным молодежным оркестром для совместной репетиции.
Также на во время праздника выступит солистка Мариинского театра Антонина Весенина. Она также является солисткой дрезденской оперы. Обладательница уникального голоса, меццо-сопрано, исполнит одну из самых ярких, знаменитых, известных арий - "Царица ночи".
ИСТОЧНИК KP.RU
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