Молодежный симфонический оркестр и детский сводный хор готовы открыть Ганзейские дни в Пскове

СЕГОДНЯ 17:51 2019-06-26T17:52:31+03:00

Прямо сейчас проходят генеральные репетиции творческих коллективов, а сам концерт состоится 27 июня в псковском Кремле.

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Национальный молодежный симфонический оркестр и сводный детский хор России совместно выступят с концертом на церемонии открытия Международных Ганзейских дней. Как рассказали "Комсомольской Правде-Псков" в Псковском агентстве информации, концерт состоится 27 июня в псковском Кремле.

В эти минуты проходят контрольные репетиции. В зале областной филармонии проходят репетирует сводный детский хор. В него входят ребята с лучшими голосами со всей страны.

После отдельной репетиции они объединятся с симфоническим национальным молодежным оркестром для совместной репетиции.

Также на во время праздника выступит солистка Мариинского театра Антонина Весенина. Она также является солисткой дрезденской оперы. Обладательница уникального голоса, меццо-сопрано, исполнит одну из самых ярких, знаменитых, известных арий - "Царица ночи".

ИСТОЧНИК KP.RU