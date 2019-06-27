2019-06-27T09:44:27+03:00
Общество

Нового начальника представили сотрудникам псковской полиции

Им стал генерал-майор полиции Алексей Овсянников
Анна БЫСТРОВА
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Сотрудники полиции Псковской области познакомились с новым руководителемСотрудники полиции Псковской области познакомились с новым руководителем
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Сотрудникам УМВД России по Псковской области представили нового начальника. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, им стал генерал-майор полиции Алексей Овсянников.

Нового руководителя представили сотрудникам ведомства на торжественной церемонии 26 июня с участием министра внутренних дел России, Александра Романова. Министр отметил богатый опыт работы нового начальника псковской полиции. А затем отдельно подчеркнул тот факт, что Алексей Овсянников прошёл все ступени службы в МВД, прежде чем получить пост руководителя ведомства.

Новый руководитель УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников подчеркнул, что рад служить в регионе.

- Надеюсь на ваше понимание и поддержку. Я уверен, что те задачи, которые перед нами ставит Президент России, Министр внутренних дел, мы вместе выполним, — заключил новый руководитель ведомства Алексей Овсянников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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