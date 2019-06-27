2019-06-27T10:03:21+03:00
Происшествия

За охоту на лосиху житель Пскова заплатит 400 тысяч рублей

Приговор уже приведён в исполнение
Анна БЫСТРОВА
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За убийство беременной лосихи псковский охотник заплатит штрафЗа убийство беременной лосихи псковский охотник заплатит штрафФото: Андрей СТЕПАНОВ
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За охоту на лосиху житель Пскова заплатит 400 тысяч рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, мужчина нарушил закон во время охоты в Островском районе.

Пскович заплатит 400 тысяч рублей за незаконную добычу лося, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что 13 января 2019 года пскович отправился поохотиться со своими знакомыми около деревни Кустово Островского района. У мужчины было разрешение на убийство лося в возрасте до одного года. Однако пскович пренебрёг предписанием и застрелил беременную 3-летнюю лосиху. Самка носила двух детёнышей.

В связи с нарушением правил природоохранный прокурор подал судебный иск в отношении псковича. Суд признал мужчину виновным и обязал его выплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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