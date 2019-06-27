В Пскове стартуют Международные Ганзейские дни
В Пскове стартуют Международные Ганзейские дни. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, 27 июня гостей Ганзы ждёт торжественная церемония открытия, международный хоровой праздник, концерты и работа кинофестиваля.
В преддверии торжественного открытия Ганзейских дней в региональном центре прошла репетиция хорового праздника. На нём творческие номера покажут участники Российского национального молодежного симфонического оркестра, а также детские хоры из России и зарубежья.
- Этот уникальный проект будет открытием для жителей и гостей города. Город готов к этому экзамену, - подчеркнула первый вице-губернатор региона Вера Емельянова.
Полную программу ганзейского праздника можно найти ЗДЕСЬ.
Напомним, из-за Ганзы в областном центре перекрыты несколько улиц. Городские автобусы ходят по изменённым маршрутам.
ИСТОЧНИК KP.RU
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