Пушкиногорский суд вынес приговор жителю Петербурга за попытку присвоения крупного наследства

СЕГОДНЯ 10:50 2019-06-27T10:50:30+03:00

Он пытался получить права пользования недвижимостью, хотя и не был родственником умершей.

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Пушкиногорский районный суд вынес приговор жителю Петербурга за попытку присвоения крупного наследства. Как рассказали "Комсомольской Правде-Псков" в пресс-службе прокуратуры Псковской области, 36-летний житель Петербурга пытался присвоить недвижимое имущество умершей знакомой, стоимость которого превышала 8 миллионов рублей.

История началась в 2017 году - тогда злоумышленник узнал, что у его умершей знакомой не осталось наследников. Он решил отправить в суд заявление, прикрепив к нему фальшивые документы, из которых следовало, что умершая незадолго до кончины продала свое имущество осужденному.

Однако после почерковедческой судебной экспертизы подделка документов была установлена, осужденный от своих требований отказался.

Наказание за содеянное - 4 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и штраф размером 100 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU