2019-06-27T12:15:20+03:00
Общество

В Псковской области стали убивать в полтора раза чаще

Псковстат привел статистику убийств за январь-апрель 2019 года.
Дмитрий МЕЗЕЦНЕВ
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В Псковской области стали убивать в полтора раза большеВ Псковской области стали убивать в полтора раза большеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Псковской области в 1,5 раза выросло количество преднамеренных убийств. Как стало известно "Комсомольской Правде-Псков" из сведений, опубликованных Псковстатом за январь-апрель 2019 года, по сравнению с прошлым годом, количество убийств увеличилось - с 10 до 15 случаев.

Сейчас данный показатель остановился на отметке 7,3 убийства на 100 тысяч человек населения.

В целом же с начала года в Псковской области погибло 3728 человек или 95 процентов к уровню прошлого года. Самая распространенная причина смерти - это по-прежнему заболевания сердечно-сосудистой системы - 2425 смертей, 96 процентов к уровню прошлого года.

Позитивным моментом является то, что почти вдовое уменьшилось число погибших в ДТП - с 33 до 19, случайных отравлений - с 12 до 6-ти. Количество самоубийств также сократилось на 35 процентов - с 31 до 20-ти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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