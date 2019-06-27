2019-06-27T12:18:46+03:00
Общество

В преддверии Ганзейских дней в Пскове реконструировали Дом губернатора

Уже завершена внешняя отделка фасадов здания
Анна БЫСТРОВА
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В Пскове завершилась реконструкция фасадов Дома губернатора. Фото: informpskov.ru.В Пскове завершилась реконструкция фасадов Дома губернатора. Фото: informpskov.ru.
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В преддверии 39-х Международных Ганзейских дней нового времени в региональном центре закончили реконструкцию фасадов Дома губернатора. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, в здании, принадлежащем детской библиотеке имени В.А. Каверина, укрепили фундамент и поменяли кровлю.

В здании, причисленном к памятникам архитектуры 19-го века, обновили элементы живописи, остеклили башню и установили на ней шпиль. После окончания внешних реставрационных работ строителям предстоит реконструировать внутренние помещения здания.

Для этого выделено 105 миллионов рублей. Реставрация памятника проводится по заказу Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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