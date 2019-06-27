В преддверии Ганзейских дней в Пскове реконструировали Дом губернатора
В преддверии 39-х Международных Ганзейских дней нового времени в региональном центре закончили реконструкцию фасадов Дома губернатора. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, в здании, принадлежащем детской библиотеке имени В.А. Каверина, укрепили фундамент и поменяли кровлю.
В здании, причисленном к памятникам архитектуры 19-го века, обновили элементы живописи, остеклили башню и установили на ней шпиль. После окончания внешних реставрационных работ строителям предстоит реконструировать внутренние помещения здания.
Для этого выделено 105 миллионов рублей. Реставрация памятника проводится по заказу Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры.
ИСТОЧНИК KP.RU
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