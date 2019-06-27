В рамках Ганзейских дней в Пскове пройдет фестиваль самодельных плавательных аппаратов

СЕГОДНЯ 13:08 2019-06-27T13:08:11+03:00

В прошлом году его устраивали на День города.

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В рамках Ганзейских дней в Пскове пройдет фестиваль необычных плавательных аппаратов под названием "Ганзейский хайп". Как рассказали "Комсомольской Правде-Псков" в Городском культурном центре, суммарный призовой фонд предстоящего мероприятия составит 80 тысяч рублей.

Участники должны из подручных средств самостоятельно смастерить себе плавательное средство.

Заплывы начнутся 29 июня в 14:30 в Финском парке и будет разделен на два этапа: сначала команда плавательного средства представит свое средство передвижения в сольном заплыве, а затем состоятся зрелищные состязания на скорость.

Предстоящий фестиваль станет вторым в истории города, в прошлом году парад-фестиваль проходил на празднование Дня Пскова 21 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU