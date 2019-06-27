Глава Псковской области обратился к вице-премьеру за поддержкой в продолжении реконструкции «Машиностроителя»
Глава региона обратился к вице-премьеру за поддержкой в продолжении реконструкции «Машиностроителя». Как рассказали "Комсомольской Правде-Псков" в пресс-службе администрации Псковской области, речь идет о реконструкции второй очереди.
Глава региона подчеркнул, что продолжение работ необходимо для непрерывной работы и запуска работы спортивного комплекса, в котором смогут заниматься не только футболисты, но и гимнасты, легкоатлеты и простые псковичи.
Он пообещал, что в течение недели будет подготовлена заявка.
КОНКРЕТНО
На данный момент в Псковской области с рабочей поездкой находится заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец. Ее первоочередная цель была посетить стадион «Машиностроитель».
ИСТОЧНИК KP.RU