СЕГОДНЯ 15:37 2019-06-27T15:37:14+03:00

Глава Псковской области обратился к вице-премьеру за поддержкой в продолжении реконструкции «Машиностроителя». Фото: АПО

Реконструкцию стадиона планируют завершить в декабре 2019 года.

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Глава региона обратился к вице-премьеру за поддержкой в продолжении реконструкции «Машиностроителя». Как рассказали "Комсомольской Правде-Псков" в пресс-службе администрации Псковской области, речь идет о реконструкции второй очереди.

Глава региона подчеркнул, что продолжение работ необходимо для непрерывной работы и запуска работы спортивного комплекса, в котором смогут заниматься не только футболисты, но и гимнасты, легкоатлеты и простые псковичи.

Он пообещал, что в течение недели будет подготовлена заявка.

КОНКРЕТНО

На данный момент в Псковской области с рабочей поездкой находится заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец. Ее первоочередная цель была посетить стадион «Машиностроитель».

ИСТОЧНИК KP.RU