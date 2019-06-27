Шубы стоимостью в 2 миллиона рублей арестовали у псковички за долги
Шубы и полушубки общей стоимостью около 2 миллионов рублей арестовали у жительницы Пскова за долги. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УФССП России по Псковской области, индивидуальная предпринимательница не погашала задолженности ещё с 2017 года.
За это время у псковички, которая владеет одним из меховых салонов в областном центре, накопилось восемь долгов. Судебные приставы подсчитали, что предпринимательница должна заплатить 2 миллиона 126 тысяч рублей.
Однако псковичка не торопилась гасить долги. В связи с этим суд запретил ей покидать пределы страны и заблокировал банковские счета должницы. Кроме того, приставы-исполнители арестовали норковые и каракулевые шубы из магазина псковички в счет погашения задолженности.
Теперь, если предпринимательница не оплатит долг, меховые изделия продадут.
ИСТОЧНИК KP.RU