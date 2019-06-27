2019-06-27T16:12:24+03:00
Общество

Шубы стоимостью в 2 миллиона рублей арестовали у псковички за долги

Женщина не погашала задолженности с 2017 года
Анна БЫСТРОВА
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Шубы из псковского магазина арестованы за долги хозяйкиШубы из псковского магазина арестованы за долги хозяйки
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Шубы и полушубки общей стоимостью около 2 миллионов рублей арестовали у жительницы Пскова за долги. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УФССП России по Псковской области, индивидуальная предпринимательница не погашала задолженности ещё с 2017 года.

За это время у псковички, которая владеет одним из меховых салонов в областном центре, накопилось восемь долгов. Судебные приставы подсчитали, что предпринимательница должна заплатить 2 миллиона 126 тысяч рублей.

Однако псковичка не торопилась гасить долги. В связи с этим суд запретил ей покидать пределы страны и заблокировал банковские счета должницы. Кроме того, приставы-исполнители арестовали норковые и каракулевые шубы из магазина псковички в счет погашения задолженности.

Теперь, если предпринимательница не оплатит долг, меховые изделия продадут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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