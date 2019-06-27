Губернатор Псковской области поблагодарил президента России за поддержку Ганзейских дней

СЕГОДНЯ 16:25 2019-06-27T16:56:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил президента и правительство России за поддержку Ганзейских дней. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды-Псков», слова благодарности прозвучали во время торжественной церемонии открытия Ганзы в Псковском кремле 27 июня.

- 628 лет назад в Изборске был подписан первый русско-ганзейский договор. Тогда никто не мог предположить, что эта связь сохранится, и спустя века соберет в Пскове делегации из десятков городов. За это историческое чудо я хочу поблагодарить Международный Ганзейский союз и его президента Яна Линденау, - отметил глава Псковской области.

Михаил Ведерников рассказал о том, какие мероприятия ждут жителей и гостей города в рамках Ганзейских дней. А также подчеркнул, что в Пскове очень рады видеть делегации европейских стран.

- Уверен, что за эти 4 дня праздника мы приобретем крепкие связи и вместе запустим новые проекты, - заключил губернатор Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU