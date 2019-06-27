2019-06-27T16:56:54+03:00
Общество

Губернатор Псковской области поблагодарил президента России за поддержку Ганзейских дней

Михаил Ведерников выразил надежду на укрепление связей региона с зарубежными партнёрами
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Губернатор Псковской области обратился с приветственным словом к гостям церемонии открытия ГанзыГубернатор Псковской области обратился с приветственным словом к гостям церемонии открытия Ганзы
Изменить размер текста:

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил президента и правительство России за поддержку Ганзейских дней. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды-Псков», слова благодарности прозвучали во время торжественной церемонии открытия Ганзы в Псковском кремле 27 июня.

- 628 лет назад в Изборске был подписан первый русско-ганзейский договор. Тогда никто не мог предположить, что эта связь сохранится, и спустя века соберет в Пскове делегации из десятков городов. За это историческое чудо я хочу поблагодарить Международный Ганзейский союз и его президента Яна Линденау, - отметил глава Псковской области.

Михаил Ведерников рассказал о том, какие мероприятия ждут жителей и гостей города в рамках Ганзейских дней. А также подчеркнул, что в Пскове очень рады видеть делегации европейских стран.

- Уверен, что за эти 4 дня праздника мы приобретем крепкие связи и вместе запустим новые проекты, - заключил губернатор Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «39-е Ганзейские дни в Пскове»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Дно до конца лета откроют филиал офиса "Команды 2018"
Вице-премьер Ольга Голодец поприветствовала гостей церемонии открытия Ганзейских дней в Пскове
Шубы стоимостью в 2 миллиона рублей арестовали у псковички за долги
Глава Псковской области обратился к вице-премьеру за поддержкой в продолжении реконструкции «Машиностроителя»
Зампред Ольга Голодец проинспектировала реконструкции Двора Постникова и Варлаамовского угла в Пскове
Ольга Голодец посетила стадион "Машиностроитель" для контроля хода строительства
Псковичи получат возможность сэкономить на покупке билетов в театр
В рамках Ганзейских дней в Пскове пройдет фестиваль самодельных плавательных аппаратов
Лучший фильм международного кинофестиваля в Пскове определят 4 члена жюри
В преддверии Ганзейских дней в Пскове реконструировали Дом губернатора
В Псковской области стали убивать в полтора раза чаще
Губернатор Псковской области назвал главную черту современной молодежи
В Пскове местного жителя осудили за угрозу убийством таксисту
Островское предприятие выплатило долги по зарплате лишь после вмешательства прокуратуры
Пушкиногорский суд вынес приговор жителю Петербурга за попытку присвоения крупного наследства
В Пскове стартуют Международные Ганзейские дни
За охоту на лосиху житель Пскова заплатит 400 тысяч рублей
Нового начальника представили сотрудникам псковской полиции